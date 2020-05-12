цей матеріал доступний українською

В Эстонии обнаружили две новых мутации коронавируса

12:40, 12 мая 2020
Зарубежные новости
156 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом во вторник сообщает агентство ERR.

Как поясняют исследователи, в сравнении полученных в Эстонии у шести человек образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса из Китая было выявлено восемь мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в этой стране.

Читайте такжеЭстония смягчает карантинные ограничения: открывает школы, церкви и музеи

Специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй пояснил, что все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе. Однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации.

Теперь эстонские ученые намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в стране. Это позволит уточнить маршруты распространения вируса и установить путь заражения коронавирусной инфекцией в тех случаях заболевания, в которых выявить источник заражения пока не удалось.

За минувшие сутки в Эстонии подтвердили пять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом их общее число по стране возросло до 1746.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter