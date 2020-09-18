Ограничение будет действовать до 24 октября включительно. Правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

Власти Эстонии заявила о стремительном увеличении количества новых больных коронавирусом. Из-за этого в стране начнет действовать общегосударственное ограничение на ночную продажу алкоголя.

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Ужесточение ограничений вступит в силу в ночь на 26 сентября. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ERR.

По мнению правительства Эстонии, общегосударственное ограничение на ночную продажу алкоголя поможет сдержать распространение COVID-19.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным", – сказал премьер-министр Юри Ратас.

По его словам, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. А этому способствует употребление алкоголя, которое "меняет поведение людей". Он призвал иудей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках.

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и гостиницах.

Ограничение будет действовать до 24 октября включительно. Правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

Коронавирус в Эстонии: что известно

По данным Департамента здоровья Эстонии, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 тысяч населения. Для сравнения 1 августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа – 8,4.

Рост распространения инфекции в значительной степени был вызван вспышками заражения в барах Тартумаа и Ида-Вирумаа.

Всего в стране с населением в более 1 миллиона заболели 2 778 человек, из них – 64 больных умерли. В последнее время количество новых случаев пошло на спад, но в сентябре начало вновь расти.

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Автор: Виктория Гордиенко