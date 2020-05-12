В Чехии с конца мая отменяют обязательный масочный режим: некоторые ограничения останутся

Накануне в стране начался очередной этап ослабления карантинных ограничений.

Чехия с 25 мая отменяет масочный режим на открытом воздухе, введенный из-за распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", данное обязательство для граждан перестанет действовать, однако они будут обязаны соблюдать дистанцию в два метра.

"На этом переходном этапе, мы говорим о ситуации, когда человек вышел прогуляться в одиночестве и возле него никого нет", - уточнил министр здравоохранения Адам Войтех.

Нововведение не распространяется на встречи группы людей, которые не проживают вместе. Также маски останутся обязательными в общественных местах, расположенных в помещениях, такси и общественном транспорте.

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11 мая в Чехии начался следующий этап ослабления карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса: открылись летние площадки ресторанов, торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Разрешены собрания с участием до 100 человек. Частично возобновилось международное пассажирское сообщение.

Последние 10 дней ежедневное количество новых случаев коронавируса в стране не превышало 100.

Обязательное ношение масок Чехия ввела первой в Европе - еще 19 марта.

Как сообщал УНИАН, чешская авиакомпания Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.