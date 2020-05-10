В Британии за сутки от коронавируса умерли 269 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за последние сутки в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли 269 человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.
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По последним данным, за сутки в результате осложнений коронавирусной инфекции умерли 269 человек. В Британии суточные показатели смертности от COVID-19 продолжают снижаться. Вчера, 9 мая, сообщалось о 346 летальных случаях, 8 мая - о 626.
Всего с начала пандемии в Британии зафиксировано 31 тыс. 855 летальных случаев.
Лабораторно инфицирование COVID-19 подтверждено у 219 тыс. 183 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 3 тыс. 923 человека.
Больше всего заражений и смертей от COVID-19 зафиксировано в Англии - инфицированы 135 тыс. 982 и умерли 28 тыс. 467. В Шотландии инфицированы 13 тыс. 486 и умерли 1 тыс. 847 человек, в Уэльсе - инфицированы 11 тыс. 344 и умерли 1 тыс. 111, в Северной Ирландии - инфицированы 4 тыс. 119, умерли 430.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая в мире зафиксировано 4 млн 025 175 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 279 329 человек.
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