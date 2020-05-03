В Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое

В Соединенном Королевстве сегодня выявили 4 тысячи 339 новых случаев инфицирования.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 315 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, согласно последним данным, число летальных случаев возросло до 28 тысяч 446. Вчера сообщалось о смерти 621 человека.

По уровню смертности Великобритания продолжает постепенно догонять Италию, где сегодня смертность возросла до 28 тысяч 884 человек.

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По состоянию на 3 мая тесты на коронавирус здесь сдали 1 миллион 206 тысяч 405 человек. В настоящее время результаты тестов известны в отношении 882 тысяч 343 лиц.

Инфицирование подтверждено у 186 тысяч 599 человек. За сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 4 тысячи 339 человек.

Также отмечается, что до 29 апреля в Великобритании смертность от COVID-19 исчислялось только с учетом летальных случаев в больницах. Теперь учитываются случаи, зарегистрированные за пределами медицинских учреждений, в том числе в домах престарелых и частных домах. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве исключительно в больницах умерли 24 тысячи 097 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, во Франции замедлился суточное рост количества смертей из-за болезни COVID-19.

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