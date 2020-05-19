В Британии возобновился рост суточных показателей смертности от COVID-19

За последние сутки в этой стране от COVID-19 умерли 545 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с начала пандемии количество умерших от осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью COVID-19, превысило 35 тыс. лиц.

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Как говорится в сообщении правительства Великобритании, в этой стране возобновился рост суточных показателей смертности от COVID-19.

В частности, за последние сутки зафиксировано 545 летальных случаев. Вчера, 18 мая, сообщалось о смерти 160 человек, 17 мая - 170 человек, 16 мая - 468.

Всего в Британии зафиксировано 35 тыс. 341 летальных случаев.

Лабораторно инфицирования коронавирусом подтверждены у 248 тыс. 818 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тыс. 412 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 2 млн 772 тыс. 552 человека.