В Британии стремительно растет число инфицированных коронавирусом / фото REUTERS

Правительство Великобритании на фоне стремительного роста количества новых зафиксированных случаев коронавируса решило усилить противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

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Согласно заявлению британского премьера Бориса Джонсона, начиная с четверга, 24 сентября, все рестораны и пабы будут работать до 22:00. В отдельных регионах Северной и Центральной Англии такие меры уже ввели.

Ожидается, что сегодня Джонсон обратится с речью к народу из-за ситуации с коронавирусом в стране.

В течение последних дней в Великобритании наблюдался стремительный рост количества новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом. В среднем ежедневно выявляли от 3,5 тыс. до 4 тыс. новых больных.

Если вирус и в дальнейшем будет распространяться с той же скоростью, то уже к середине октября Британия может достичь показателя почти в 50 тыс. случаев в день, предостерегают ведущие эксперты в сфере здравоохранения. И теперь правительство рассматривает возможность введения более жестких ограничений на две-три недели, во время которых рестораны и пабы могут снова полностью закрыть.

В правительстве заверили, что понимают "проблемы, которые порождают новые ограничительные меры для бизнеса и частных лиц". В то же время чиновники подчеркивают важность стабилизировать систему здравоохранения.

Коронавирус в Британии: что известно

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Автор: Леся Лещенко