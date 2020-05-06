В Британии количество умерших от коронавируса превысило 30 тысяч человек

Количество инфицированных коронавирусом достигло более 200 тысяч.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии общее количество летальных случаев коронавирусной болезни COVID-19 увеличилось до 30 076.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

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По последним данным, за минувшие сутки в результате осложнений коронавирусной инфекции умерли 649 человек, это на 44 меньше, чем за предыдущие сутки (693).

Лабораторно инфицирование COVID-19 подтверждено у 201 тыс. 101 человека. За сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилась на 6 тысяч 111 человек.

Больше всего заражений и смертей зафиксировано в Англии - 129 тыс. 799 инфицированных и 27 тыс. 008 умерших. В Шотландии инфицированы 12 тыс. 709 человек, умерли - 1 тыс. 620, в Уэльсе инфицированы 10 тыс. 764, умерли - 1 тыс. 044, в Северной Ирландии инфицированы 3 тыс. 934, умерли - 404 человека.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Британия опередила Италию по уровню смертности и теперь является наиболее пострадавшей страной по количеству летальных случаев в Европе. В мире больше смертей, чем в Британии, зафиксировано только в США.