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В Британии число смертей от COVID-19 превысило 26 тысяч: впервые посчитали умерших в домах престарелых

21:15, 29 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает ВВС.

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Так, за последние сутки в Британии зарегистрированы 765 умерших от COVID-19. Отмечается, что в статистику по летальности от коронавируса впервые включили, в частности, случаи смерти в домах для людей преклонного возраста.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 апреля общее количество случаев заболевания COVID-119 составило более 3 миллиона человек. Скончались от коронавируса более 217 тысяч человек, выздоровели свыше 928 тысяч пациентов.

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