Сумма штрафа составит до 10 тысяч фунтов стерлингов.

В Великобритании намерены ввести штрафы для граждан, которые откажутся от самоизоляции.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеКоронавирусные рекорды: Франция и Испания фиксируют стремительное распространение COVID-19Так, с 28 сентября лица, у кого положительный тест на коронавирус, а также те, кто контактировали с больными COVID-19, обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа. Сумма штрафа составит от одной до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Новые меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов для лиц с низкими доходами и штраф для работодателей, которые наказывают тех, кто находятся в самоизоляции.

Коронавирус в мире и в Украине: что известно

По состоянию на утро 20 сентября в мире зафиксировано более 30,7 миллиона случаев коронавируса. В Великобритании сейчас подтверждено почти 392 тысячи случаев заболевания COVID-19.

В Украине с начала пандемии выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2 966 новых случаев.

Всемирная организация здравоохранения тем временем выразила обеспокоенность из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская