В Британии снова увеличилось количество умерших от коронавируса

В целом количество летальных случаев COVID-19 в этой стране превысила 31,2 тыс.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за последние сутки зафиксировано больше летальных случаев коронавирусной болезни COVID-19, чем за предыдущие сутки.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

По последним данным, за сутки в результате осложнений коронавирусной инфекции умерли 626 человек. Вчера, 7 мая, сообщалось о 539 летальных случаях. Всего с начала пандемии в Британии зафиксирован 31 тыс. 241 летальный случай.

Лабораторно инфицирование COVID-19 подтверждено у 211 тыс. 364 человек. За сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 4 тыс. 649.

Больше всего заражений и смертей зафиксировано в Англии - 133 тыс. 626 инфицированных и 27 тыс. 967 умерших. В Шотландии инфицированы 13 тыс. 149 человек, умерли - 1 тыс. 762, в Уэльсе инфицированы 11 тыс. 003, умерли - 1 тыс. 090, в Северной Ирландии инфицированы 4 тыс. 022, умерли - 422 человека.