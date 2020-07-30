В Бразилии уже более 2,5 миллиона человек инфицированных COVID-19

С 19 по 25 июля в стране было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования.

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 2 553 265, за минувшие сутки зарегистрированы 70 074 новых носителя инфекции.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные официальной статистики министерства страны.

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Рекордный показатель суточного прироста заразившихся объясняется тем, что в сводке, опубликованной днем ранее не было информации о динамике распространения вируса в штате Сан-Паулу. Согласно обновленным данным из этого региона, за два последних дня там зафиксировали 26 543 новых носителя инфекции и 713 смертей из-за коронавируса.

70% от общего числа заразившихся — 1 787 419 человек — уже выздоровели, еще 675 712 являются активными носителями вируса. Число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, достигло 90 134, из которых 1 595 случаев были зарегистрированы за последние сутки. На 100 тыс. человек населения приходятся 1 215 заразившихся и 42 смертельных исхода.

С 19 по 25 июля в стране было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

Как сообщал ранее УНИАН, в Боснии от COVID-19 скончался министр.

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