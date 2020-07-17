В Бразилии число инфицированных коронавирусом превысило два миллиона
В Бразилии за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45403 человек, общее количество зараженных в стране уже превысило два миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны, пишет НВ.
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Кроме того, за сутки в Бразилии зафиксировали 1322 летальных случая, всего умерли 76 688 пациентов с коронавирусом.
Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, до начала августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.
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