В Беларуси за сутки выявили рекордные 919 случаев коронавируса

Всего в Беларуси зафиксировано более 12 тысяч зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Беларуси выявили 919 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Это является рекордным суточным показателем, ведь наибольшее количество новых зараженных, зафиксированное ранее, составляло 873 человека.

Всего в Беларуси зарегистрированы 12 208 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. От начала пандемии выздоровели 1993 человека, 79 пациентов с коронавирусом скончались.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.