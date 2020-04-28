В Беларуси за сутки выявили рекордные 919 случаев коронавируса
19:32, 28 апреля 2020Зарубежные новости
126 0
Всего в Беларуси зафиксировано более 12 тысяч зараженных коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
За прошедшие сутки в Беларуси выявили 919 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Читайте такжеВ Словакии самая низкая смертность от коронавируса в Европе: в чем секрет
Это является рекордным суточным показателем, ведь наибольшее количество новых зараженных, зафиксированное ранее, составляло 873 человека.
Всего в Беларуси зарегистрированы 12 208 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. От начала пандемии выздоровели 1993 человека, 79 пациентов с коронавирусом скончались.
Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter