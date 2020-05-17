В Беларуси число инфицированных коронавирусом приближается к 30 тысячам

От начала пандемии умерли от коронавируса 165 пациентов.

В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрированы 29 650 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Telegram.

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Отмечается, что выздоровели и выписаны из больниц 9 932 пациенты, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли от коронавируса 165 пациентов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.

От начала пандемии от COVID-19 умерли более 311 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.