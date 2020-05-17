В Беларуси число инфицированных коронавирусом приближается к 30 тысячам
14:48, 17 мая 2020Зарубежные новости
54 0
От начала пандемии умерли от коронавируса 165 пациентов.
Иллюстрация REUTERS
В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрированы 29 650 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Telegram.
Читайте такжеКитайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе
Отмечается, что выздоровели и выписаны из больниц 9 932 пациенты, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли от коронавируса 165 пациентов.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.
От начала пандемии от COVID-19 умерли более 311 тысяч человек. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter