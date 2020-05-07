Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси превысило 20 тысяч
16:03, 07 мая 2020Зарубежные новости
182 0
Жертвами заболевания стали 116 человек.
REUTERS
В Беларуси по состоянию на 7 мая подтверждены 20 168 случаев коронавирусной болезни.
Об этом со ссылкой на информацию Минздрава республики пишет "Белта".
Заболевание обнаружили у почти 9% от общего количества людей, которым провели тесты. Выздоровели и выписаны из больницы уже 5067 белорусов, а умерли 116 пациентов.
Читайте также"Мы живем в середине пандемии": в Германии сделали "оптимистичный" прогноз по COVID-19
В белорусском ведомстве уточнили, что всего в стране провели почти 230 тысяч тестов на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, накануне президент республики Александр Лукашенко удивил новыми советами по профилактике коронавируса.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter