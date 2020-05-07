Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси превысило 20 тысяч

Жертвами заболевания стали 116 человек.

В Беларуси по состоянию на 7 мая подтверждены 20 168 случаев коронавирусной болезни.

Об этом со ссылкой на информацию Минздрава республики пишет "Белта".

Заболевание обнаружили у почти 9% от общего количества людей, которым провели тесты. Выздоровели и выписаны из больницы уже 5067 белорусов, а умерли 116 пациентов.

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В белорусском ведомстве уточнили, что всего в стране провели почти 230 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, накануне президент республики Александр Лукашенко удивил новыми советами по профилактике коронавируса.

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