Беларусь - среди "лидеров" по распространению коронавируса в Европе

По состоянию на утро 1 мая, по официальным данным, в Беларуси зафиксировано 14 917 случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2.

Темпы роста случаев заражения коронавируса в Беларуси являются одними из самых высоких в Европе.

Об этом в интервью TUT.BY заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердикличев.

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«Согласно данным, которые предоставляет Министерство здравоохранения (Беларуси - ред.), В стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в течение последних 4,5 недели», - сказал он.

Бердикличев также отметил, что по количеству инфицированных SARS-CoV-2 на 1 млн населения Беларусь опережает соседние страны.

«Одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии ... является отсутствие адекватных мер социальной дистанцирование», - считает представитель ВОЗ.

По состоянию на утро 1 мая, по официальным данным, в Беларуси зафиксировано 14 917 случаев заражения коронавируса SARS-CoV-2. Из них 93 стали летальными одновременно 2918 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

Ранее ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин.

Напомним, в самой Беларуси не объявляли карантин из-за эпидемии коронавируса, президент Александр Лукашенко заявил об «особом пути» страны в преодолении болезни. Он не верит в опасность эпидемии.

Поэтому в Беларуси в частности восстановили учебный процесс.

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