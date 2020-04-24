В Беларуси подтвердили коронавирус у почти 9 тысяч человек
Беларусский Минздрав сообщает о почти 9 тысячах подтвержденных случаях коронавируса в стране.
Об этом передает "Белта", ссылаясь на последнюю информацию ведомства.
"Зарегистрированы 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Брестская область - 339, Витебская область - 1935, Гомельская область - 460, Гродненская область - 347, Минск - 4090, Минская область - 1206, Могилевская - 396", - говорится в сообщении.
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При этом известно, что 1120 людям удалось выздороветь. Умерли от коронавируса 63 пациента. Как утверждают в Минздраве, все они имели наряду с COVID-19 ряд хронических заболеваний.
В Беларуси уже проведели почти 131 тысячу тестов на коронавирус.
Примечательно, что на сайте белорусского ведомства содержится информация о количестве больных по состоянию на 20 апреля. Более актуальных данных там нет.
Ранее президент страны Александр Лукашенко назвал белорусов, переболевших коронавирусом, "золотым фондом".
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