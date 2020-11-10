Визуализация создана на основе последних данных о структуре вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.

Ученые создали точную 3D-визуализацию коронавируса, который заражает тысячи людей в Украине ежедневно. Она отображает как внешний вид вируса, так и его внутреннюю структуру.

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Об этом пишет Апостроф со ссылкой на Mail Online.

Визуализация создана на основе последних данных о структуре вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

Создатели модели, эксперты из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии надеются, что она поможет в разработке средств лечения COVID-19.

В видео ученые демонстрируют свою модель, которая включает в себя белковые шипы на ее поверхности, а также генетический материал, заключенный внутри вирусной мембраны.

"Наша трехмерная модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на уровне атома и раскрывает детали вируса, которые ранее было невозможно увидеть, например, по нашему мнению, белки нуклеокапсида образуют веревочную структуру внутри него", - отметил исследователь KAUST Ондржей Стрнад.

Для создания модели исследователи использовали изображения вирусной поверхности с высоким разрешением с помощью сканирующих электронных микроскопов. Они выявляют специфический внешний вид вирусной поверхности, показывая белки и рецепторы, выступающие на вирусе.

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Автор: УНИАН