Ученые нашли генетическую связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера

Данные были получены в результате исследования более 600 пациентов с диагнозом COVID-19 с 16 марта до 26 апреля этого года.

Люди с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера имеют вдвое больше шансов заразиться коронавирусом (COVID-19).

Об этом говорят ученые в Англии, передает Оbozrevatel со ссылкой на Science News.

Данные были получены в результате исследования более 600 пациентов с диагнозом COVID-19 с 16 марта до 26 апреля этого года.

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Исследования показали, что люди с двумя копиями версии гена APOE, названной APOE4, в 14 раз чаще заболевают болезнью Альцгеймера, чем те, кто имеет две копии версии гена APOE3. Эти пациенты также имели более чем вдвое выше шансы получить положительный результат на коронавирус, чем люди с двумя копиями APOE3.

Ученые отметили, что из 622 человек с положительным результатом на коронавирус в 37 было две копии APOE4. Это свидетельствует о том, что примерно 410 из каждых 100 тысяч человек с двумя копиями этой версии гена дали бы положительный результат. Это можно сравнить с 179 из каждых 100 тысяч людей с двумя копиями APOE3 с положительным результатом на вирус.

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