Домашние животные могут спровоцировать вторую волну коронавируса - ученые

Исследователям предстоит выяснить, как звери переносят коронавирус – бессимптомно или с осложнениями.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что животные могут стать "резервуарами" коронавируса и привести ко второй вспышке инфекции, даже если она будет ликвидирована у людей.

Как написал Обозреватель со ссылкой на Daily Mail, ученые призвали к более тщательному мониторингу домашних животных и скота. Необходимо изучить, какие виды восприимчивы к COVID-19 и способны его передавать.

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Профессор Джоан Сантини заявила о доказательствах того, что некоторые представители фауны могут заразиться вирусом от людей и передать его обратно.

"Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей", – сказала Сантини.

Исследования показали, что COVID-19 был запущен в популяции летучих мышей в Китае, затем перешел ко второму виду животных, а затем уже был передан человеку в прошлом году.

"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой, если ее не остановить. Она станет угрозой для всех предпринимаемых санитарно-эпидемиологических мер, если люди продолжат заражаться вирусом от зараженной популяции животных", – сказала профессор.

Сантини в соавторстве с профессором Сарой Эдвардс рассмотрела данные тематических исследований и экспериментов по тестированию инфекции на небольших группах животных, описывающих вероятные механизмы заражения. Они подтвердили, что COVID-19 теоретически может передаваться представителям разных видов.

Исследователям предстоит выяснить, как звери переносят коронавирус – бессимптомно или с осложнениями. И насколько способно зараженное существо передать вирус другим животным или людям.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

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