Болезнь COVID-19 в мире преодолели уже более 14 миллионов человек
07:08, 19 августа 2020Зарубежные новости
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Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев.
От коронавируса выздоровели более 14 миллионов человек / REUTERS
По состоянию на 7:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 779 557 человек, выздоровели 14 045 610 человек. В общем подтверждено 22 059 933 случаев заболевания.
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Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 407 354 больных, Индии - 2 702 742 случаев, в России - 930 276, Южно-Африканской республике - 592 144.
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