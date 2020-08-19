Болезнь COVID-19 в мире преодолели уже более 14 миллионов человек

Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев.

По состоянию на 7:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 779 557 человек, выздоровели 14 045 610 человек. В общем подтверждено 22 059 933 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 407 354 больных, Индии - 2 702 742 случаев, в России - 930 276, Южно-Африканской республике - 592 144.

Ситуация с коронавируса в мире

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Автор: Андрей Василюк