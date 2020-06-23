Беспрецедентный случай: в Мексике у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус

Теперь медицинские эксперты исследуют, как младенца могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

В Мексике зафиксировали беспрецедентный случай. У новорожденной тройни диагностировали коронавирус.

Об этом сообщают местные органы здравоохранения, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

Двое новорожденных, мальчик и девочка, имеют легкую форму заболевания и находятся в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Но второй мальчик нуждается в лечении от респираторного заболевания.

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Теперь медицинские эксперты исследуют, как младенца могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

Отмечают, что это первый случай в мире, когда COVID-19 обнаружен в нескольких одновременно новорожденных детей, поэтому дело будут исследовать.

Исследования показывают, что малое количество новорожденных заражаются вирусом после рождения. И местные представители здравоохранения не верят, что так произошло в этом случае.

Родителей детей отправили на тестирование, и власти не исключают, что они могут быть бессимптомными носителями COVID-19.

По состоянию на 23 июня в мире уже зафиксировали 9 115 878 случаев коронавируса, умерло более 472 тысячи людей.

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