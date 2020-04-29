В Боснии резко возросло число новых случаев COVID-19 после ослабления карантина
В Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий ежедневный рост количества новых случаев коронавирусной инфекции после того, как в стране начали ослаблять карантин.
Об этом сообщает Reuters.
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По официальным данным, за предыдущие 24 часа были зарегистрированы 93 новых случая заражения и две смерти, по сравнению с 20 новыми случаями днем ранее и 49 случаями в понедельник.
Отмечается, что за последние сутки только в автономной Республике Сербской было зарегистрировано 49 новых случаев.
В связи с ростом новых случаев, чиновники призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски, несмотря на ослабление карантина.
В Республике Сербской в понедельник власти позволили людям преклонного возраста выходить из дома на три часа в сутки, были открыты некоторые предприятия.
В другой автономной части страны, Федерации Боснии и Герцеговины еще в пятницу отменили ночной комендантский час и разрешили людям преклонного возраста и детям покидать дом на несколько часов.
Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет неконституционным и нарушающим права человека.
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