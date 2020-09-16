В широком смысле существует три типа тестов, которые могут дать результаты с разной точностью и скоростью.

В США сегодня существует три широкие категории тестов на коронавирус. Две из них проверяют, есть ли в теле пациента активная инфекция. А третья - был ли он заражен раньше.

Читайте такжеЖертвами коронавируса в мире стали более 360 журналистовОб этом пишет Associated Press, объясняя, как работают доступные тесты на коронавирус. Первая группа-это генетические тесты. Большинство из них ищут частицы генетического материала вируса. Для них нужно, чтобы медики взяли у пациента мазок из носа и отправили его в специальную лабораторию.

Считается, что это наиболее точный способ проверить, есть ли инфекция в теле человека. Однако, генетические тесты все же не идеальны. Мазок должен быть достаточно хорошим, чтобы любой вирус удалось обнаружить. Обычно на лабораторное исследование материала приходится потратить несколько часов. Поэтому результаты будут в лучшем случае через день. Хотя сегодня также есть ряд быстрых тестов, обработка которых занимает примерно 15 минут. Некоторые из них используют слюну вместо мазков из носа или горла.

Вторая группа - это тесты на антигены. Такие новые тесты ищут не сам коронавирус, а белки, которыми он покрыт. Такие средства только появились на рынке. Эксперты надеются, что они помогут расширить тестирование и ускорить процесс получения результатов.

Читайте такжеNational Geographic: Что будет, если заразится коронавирусом и гриппом одновременно?Тесты на антигены не так точны, как генетические. Но они дешевле, быстрее и требуют меньшего количества специализированного лабораторного оборудования. Для них все равно нужны мазки из носа. Недавно в США одобрили новый такой тест, разработанный Abbott Laboratories. Для его обработки требуется всего 15 минут. И он подходит для использования в школах, офисах и других общественных местах.

Третья группа - тесты на антитела. Они ищут в образцах крови пациентов белки, которые организм выделяет для борьбы с инфекциями. Наличие антител - это признак того, что человек уже пережил COVID-19. Ученые пока не уверены, защищают ли антитела от заражения. И будет ли такая защита долгосрочной. Поэтому такие тесты на антитела в основном нужны исследователям для оценки, какая чистина населения уже была заражена.

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Перевод: Лесь Дымань