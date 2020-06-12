Эксперты рассказали, стоит ли носить защитную маску во время жары и как это правильно делать

Профессор советует снять маску, если вы чувствуете, что вам трудно дышать, но при этом старайтесь соблюдать дистанцию - отойдите в тень и выпейте воды.

Пандемия коронавируса продолжается, но носить медицинскую маску становится все сложнее из-за летней жары. Эксперты рассказали, стоит ли носить маску и как это делать.

Хотя у вас может возникнуть желание отказаться от маски до осени, профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и директор университетского Центра глобального здоровья и здоровья иммигрантов Энн Римоин просит воздержаться от этого действия.

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«Важно носить маску и придерживаться социальной дистанции», — сказала она, ссылаясь на исследование, опубликованное ранее в этом месяце, которое показало, что обе меры защиты являются наиболее эффективными для предотвращения передачи коронавируса, передает НВ со ссылкой на CNN.

«Если вы задыхаетесь под маской, это, вероятно, потому, что она задерживает тепло внутри. Ключевой вопрос заключается в том, что когда мы дышим, мы остываем, поэтому ношение маски, которая очень быстро нагревается, может привести к повышенной температуре при сильной жаре, особенно если она сопровождается влажностью», — говорит доктор Ричард Венцель, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии.

Профессор советует снять маску, если вы чувствуете, что вам трудно дышать, но при этом старайтесь соблюдать дистанцию — отойдите в тень и выпейте воды. Если у вас колотится сердце и кружится голова — обратитесь к врачу, поскольку это признаки теплового удара.

Специалисты также назвали несколько правил ношения маски в жару в условиях коронавируса.

Избегайте жары, если это возможно

«Если ваш поход на улицу может подождать — отложите дела до того момента, когда на улице станет прохладнее», — говорит Римоин.

В условиях сильной жары и влажности дышать через маску будет трудно. Римоин предлагает отправляться по делам утром или вечером, когда жара спадает.

Подберите дышащий материал для маски

Часто проблемы с дыханием могут быть связаны с материалом, из которого сделана маска.

«То, как свободно вы можете дышать через материал, так же важно, как его способность останавливать распространение болезней», — отмечает Римоин.

По ее словам, идеальная тканевая маска для лица должна плотно прилегать к вашему лицу, и вы должны быть в состоянии выстирать и высушить ее, не повреждая ее форму. Многие предпочитают хлопковые маски из-за их легкости.

Убедитесь, что вы одели маску правильно

Если у вас проблемы с дыханием из-за маски, убедитесь, что вы носите его правильно. Маска должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к бокам лица, но при этом оставаться свободной внутри, чтобы дыхание не было тяжелым.

Носите с собой запасную маску

Влажная маска может прилипнуть к вашему лицу и мешать вашему дыханию. Если вы чувствуете, что потеете под маской, смените ее на запасную.

Венцель отмечает, что запасную маску можно носить в пластиковом пакете зип-лок, чтобы сохранять ее чистоту.

Надевайте маску, когда это необходимо

Риск возникновения коронавируса обычно снижается на открытом пространстве, где ветер рассеивает вирус, и вы можете соблюдать дистанцию с другими людьми.

Бассейны и пляжи, как правило, тоже безопасны, так как считается, что вода не содержит вируса. Просто держитесь на расстоянии от других людей в воде и вне ее.

Носить маску в воде непрактично, но ее все равно следует надевать, когда вы выходите из нее, особенно если вы не можете достичь необходимого расстояния между вами и другими людьми.

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