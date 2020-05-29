За сутки в мире обнаружено более 117 тысяч новых случаев коронавируса

США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и выздоровевших от коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 29 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 360 308 человек. В то же время, выздоровели 2 415 960.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 808 946 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 101 616 человек, в Великобритании – 37 919, Италии – 33 142, Франции – 28 665, Испании – 27 119 и в Бразилии – 26 754.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 721 753), Бразилия (438 238), Россия (379 051), Великобритания (270 508), Испания (237 906), Италия (231 732), Франция (186 364), Германия (182 196), Индия (165 386) и Турция (160 979).

Таким образом, США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и выздоровевших (399 991) от коронавируса.

Ранее УНИАН сообщал, что США установили антирекорд по количеству смертей от коронавируса в мире.

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