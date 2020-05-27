В мире за сутки диагностировано более 94 тысяч новых случаев коронавируса
По состоянию на утро среды, 27 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 350 453 человека. В то же время, выздоровели 2 286 956.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 589 626 инфицированных.
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 98 913 человек, в Великобритании – 37 130, Италии – 32 955, Франции – 28 533, Испании – 27 117 и в Бразилии – 24 512.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 680 913), Бразилия (391 222), Россия (362 342), Великобритания (266 599), Испания (236 259), Италия (230 555), Франция (182 847), Германия (181 200) и Турция (158 762).
Ранее УНИАН сообщал, что Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Америка как часть света, которая объединяет Северную и Южную Америки.
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