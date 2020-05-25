От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек

Бразилия остается второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира.

По состоянию на утро понедельника, 25 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 407 613 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 97 720 человек, в Великобритании – 36 875, Италии – 32 785, Испании – 28 752, Франции – 28 370 и в Бразилии – 22 666.

Бразилия остается второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира. Так, странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 643 246), Бразилия (363 211), Россия (344 481), Великобритания (260 916), Испания (235 772), Италия (229 858), Франция (182 709), Германия (180 328) и Турция (156 827).

Ранее УНИАН сообщал, что Черногория стала первой страной в Европе, которой удалось преодолеть эпидемию коронавируса - сейчас там нет больных.

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