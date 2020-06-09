Количество умерших от коронавируса людей в мире превысило 400 тысяч

Всего в мире с начала эпидемии COVID-19 заразились более 7,1 миллиона людей.

По состоянию на утро вторника, 9 июня, общее количество пациентов, которые умерли от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 406 413 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире с начала эпидемии COVID-19 заразились 7 118 471 человек.

Общее количество вылечившихся от коронавируса составляет 3 292 704 человек.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 110 990 человек, в Великобритании – 40 680, Бразилии - 37 134, Италии – 33 964, Франции – 29 212, Испании – 27 136 и в Мексике - 14 053.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 960 897), Бразилия (707 412), Россия (476 043), Великобритания (288 834), Индия (265 928), Испания (241 717), Италия (235 278), Перу (199 696), Франция (191 313), Германия (186 109), Иран (173 832), Турция (171 121), Чили (138 846).

Ранее УНИАН сообщал, что в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире.

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