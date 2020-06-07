Более трех миллионов людей в мире вылечились от коронавируса

Всего в мире с начала эпидемии было зафиксировано 6 855 858 инфицированных COVID-19.

По состоянию на ночь воскресенья, 7 июня, общее количество пациентов, которые вылечились от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3 071 403 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 855 858 инфицированных.

Общее количество умерших от коронавируса составляет 398 321 человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 109 791 человек, в Великобритании – 40 548, Бразилии - 35 026, Италии – 32 846, Франции – 29 145, Испании – 27 135 и в Мексике - 13 170.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 919 430), Бразилия (645 771), Россия (458 102), Великобритания (286 294), Индия (246 622), Испания (241 310), Италия (234 801), Перу (191 758), Франция (190 759), Германия (185 450), Иран (169 425) и Турция (169 218).

Ранее УНИАН сообщал, что от коронавируса выздоровел последний пациент в Фиджи, а COVID-19 полностью преодолен. Последний раз коронавирусную болезнь фиксировали 45 дней назад.

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