В мире уже 2,7 миллиона больных COVID-19, больше всего – в США и Испании

Больше всего больных зафиксировано в США – 890 524.

С начала пандемии в мире зарегистрировали уже 2 790 986 подтвержденных случаев инфицирования коронавірусною инфекцией.

Об этом свидетельствуют последние данные по состоянию на 25 апреля карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего больных зафиксировано в США – 890 524, Испании – 219 764, Италии – 192 994, Франции – 159 495, Германии – 154 545, Британии – 144 635, Турции – 104 112.

Одновременно 781 382 пациентов удалось вылечить. Жертвами COVID-19 стали 195 920 инфицированных.

Всего в США уже 4 692 797 протестированных на коронавирус граждан.

Как сообщал УНИАН, в китайском городе Ухань, которое было эпицентром распространения коронавирус, выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19.