США не будут участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом сообщил спикер Белого дома Джадд Дир, сообщает НВ со ссылкой на CNN.
Решение было принято из-за того, что международная программа разработки проходит с участием Всемирной организации здравоохранения.
"США будут продолжать свои усилия в убеждении наших международных партнеров в том, что мы победим вирус. Но мы не будем участвовать в международных разработках, в которых принимают участие коррумпированные ВОЗ и Китай", - заявил Дир.
По его словам, будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.
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Конфликт между США и ВОЗ
- В начале июля этого года президент США Дональд Трамп официально сообщил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.
- В апреле стало известно, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения.
- Президент США напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения Америки об ограничении полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавируса.
- По словам Трампа, ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность за распространения коронавируса по всему миру".
Вакцина от коронавируса: что сейчас известно
- Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.
- Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных к клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.
- Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.
- Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.
- У разработанных в России и Китае вакцин от коронавируса нашли общий потенциальный недостаток: они основаны на вирусе простуды, что снижает их эффективность, говорят эксперты.
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