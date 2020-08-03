Сразу на двух круизных лайнерах зафиксировали вспышки коронавируса

Специалисты прогнозируют, что в связи с новой вспышкой будет больше заражений.

Вспышки коронавируса произошли сразу на двух круизных лайнерах — в Арктике и Тихом океане — всего через несколько недель после возобновления морских путешествий.

На судне MS Roald Amundsen коронавирус подтвердили у 40 человек, в том числе у членов экипажа. Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

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В конце минувшей недели четырех членов экипажа MS Roald Amundsen госпитализировали в больницу, когда судно зашло в норвежский порт Тромсе. У них и еще 32 из 158 сотрудников диагностировали COVID-19.

Как сообщается, в институте общественного здравоохранения Норвегии заявили, что коронавирус подтвердился у четырех из 387 пассажиров, которые путешествовали на лайнере в двух отдельных круизах, начиная с 17 июля.

В Норвегии признали, что, возможно, выпустили вспышку COVID-19 из-под контроля, когда разрешили 178 пассажирам покинуть судно в Тромсе. Это существенно усложнило поиск контактных лиц инфицированных.

«Мы ожидаем, что в связи с новой вспышкой будет больше заражений», — заявили в норвежском институте общественного здравоохранения.

Второй круизный лайнер, где выявили вспышку коронавируса, Paul Gauguin, на данный момент находится у побережья Таити.

Судно находилось между Бора-Бора и островами Рангироа, когда тест члена экипажа показал положительный результат. Лайнер тут же вернулся в порт приписки в Папеэте, Таити.

Всем пассажирам Paul Gauguin было велено оставаться в своих каютах. Пока неизвестно, сколько пассажиров находится на борту.

Как сообщал УНИАН, в мире зафиксировано уже более 18 миллионов случаев COVID-19.

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