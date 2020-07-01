Четырехчасовая эрекция: у пациента с тяжелой формой COVID-19 проявился несвойственный симптом

По словам врачей, коронавирус вызвал у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил проявиться приапизм.

У 62-летнего пациента из Франции во время лечения коронавируса проявился симптом, несвойственный смертельной инфекции.

Его случай описали врачи больницы города Ле-Шен в журнале The American Journal of Emergency Medicine, передает Daily Mail.

Француз поступил в больницу с тяжелой формой COVID-19. В ходе лечения у него проявились симптомы приапизма - четырехчасовая эрекция и множество сгустков крови в половом органе. Их пришлось откачивать через иглу, облегчая мучения пациента льдом.

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По словам доктора Мириам Ламамри, коронавирус вызвал у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил проявиться приапизм. Она призналась, что это первый известный ей случай «тромбоза полового члена» у пациента с коронавирусом.

Английский хирург-уролог Ричард Вайни также рассказал, что в своей практике не сталкивался с чем-то подобным.

«Скорее всего, ему понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию», - предположил доктор.

Мужчина провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но в итоге выздоровел.

Как сообщал УНИАН, врачи сообщают, что на протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита.

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