У детей с коронавирусом английские ученые заметили новые неврологические симптомы

Отмечается, что после лечения состояние детей улучшилось, а двое полностью выздоровели

У детей с коронавирусом (COVID-19) могут проявиться неврологические симптомы, которые связаны с центральной и периферической нервной системой, а также изменения в мозолистом теле.

К такому выводу пришли ученые из Детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне (Англия), передает Обозреватель со ссылкой на Medical Xpress.

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Медики изучили данные 27 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, вызванным коронавирусом. В результате у четырех нашли неврологические симптомы, такие как энцефалопатия, головные боли, мышечная слабость и снижение рефлексов. Всем пациентам понадобилось лечение в отделении интенсивной терапии.

"Клиницисты должны добавить SARS-CoV-2 к своему дифференциальному диагнозу для детей с новыми неврологическими симптомами", – отметили авторы исследований.

Отмечается, что после лечения состояние детей улучшилось, а двое полностью выздоровели.

Ранее, как писал УНИАН, украинский врач и педиатр Евгений Комаровский заявил, что новорожденные дети не являются мишенью для коронавирусной инфекции и подтвердил, что груднички не входят в группу риска.

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