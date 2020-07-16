Коронавирус: названы симптомы, которые испытывают после выздоровления 87% людей

Ученые считают, что в среднем у каждого десятого человека после COVID-19 симптомы сохраняются через 30 дней, а в некоторых и на протяжении нескольких месяцев.

Среди самых распространенных долгосрочных проявлений COVID-19 ученые выделили усталость и затрудненное дыхание. Эти симптомы могли сохраняться на протяжении недель или месяцев и были у большинства пациентов, которые переболели дома или прошли курс лечения в больнице.

87% от всех людей, которые переболели COVID-19, испытывают неприятные проявления болезни до сих пор, пишет 24 канал со ссылкой на SCMP.

Читайте такжеВ Китае проверили, как формируется иммунитет к COVID-19

Длительные осложнения наблюдались у людей любого возраста. В частности, в одном из исследований ученых из Италии речь идет о том, что среди 143 людей, которые побороли COVID-19, у 87% пациентов наблюдался как минимум один симптом коронавирусной инфекции через два месяца после болезни.

Ученые считают, что в среднем у каждого десятого человека после COVID-19 симптомы сохраняются через 30 дней, а в некоторых и на протяжении нескольких месяцев.

Наиболее распространенные симптомы COVID-19

Сейчас симптомы COVID-19 уже не относятся только к респираторным проявлениям, как это было в начале эпидемии. Через пол года ученые наблюдают огромное разнообразие симптомов коронавирусной инфекции, в частности возможны галлюцинации, перепады настроения, высыпания, диарея, боли в животе, потерю обоняния и другие. У некоторых может быть только одно проявление болезни, а в других сразу несколько.

Пока ученые не знают, почему продолжительные симптомы COVID-19 сохраняются только у некоторых людей, а также что именно этому способствует – сам вирус или реакция иммунной системы человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram