Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом

По количеству случаев болезни COVID-19 РФ обогнала Великобританию и Италию.

В России по состоянию на 11 мая зафиксировано 221 244 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает официальный российский портал "Стопкоронавирус".

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Таким образом, Россия обогнала Великобританию и Италию по количеству больных COVID-19, оказавшись на третьем месте в мире - после США и Испании.

За минувшие сутки в РФ, в частности, выявлены 11 656 человек, инфицированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 2 009 людей, вылечился от недуга 39 801 пациент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество погибших от болезни составляет 282 727 человек. Выздоровели от COVID-19 более 1,4 миллиона человек.