Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом
В России по состоянию на 11 мая зафиксировано 221 244 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает официальный российский портал "Стопкоронавирус".
Читайте такжеВ Нью-Йорке трое детей умерли от новой болезни, связанной с коронавирусом
Таким образом, Россия обогнала Великобританию и Италию по количеству больных COVID-19, оказавшись на третьем месте в мире - после США и Испании.
За минувшие сутки в РФ, в частности, выявлены 11 656 человек, инфицированных коронавирусом.
Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 2 009 людей, вылечился от недуга 39 801 пациент.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество погибших от болезни составляет 282 727 человек. Выздоровели от COVID-19 более 1,4 миллиона человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире