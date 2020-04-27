Василий Рыбников

Всплыла неудобная правда, о которой все давно знали, но предпочитали молчать: оперативная сводка управления всенародной милиции ДНР сообщила, что коварная инфекция COVID-19 была разработана в 15 украинских лабораториях под руководством ЦРУ. Тому есть множество неопровержимых доказательств, о которых значительно ниже.

Засилье в Украине американских лабораторий по выведению смертельных вирусов, как правило, с обязательным геморрагическим эффектом, давно волновало российских государственных деятелей телевизионных искусств

Молодая республика ДНР никогда не бросалась резонансными обвинениями на злобу дня, не имея в руках мощного фактажа. Не случилось этого и на сей раз. Вина Украины была полностью установлена и доказана в 15.30 по состоянию на 25 апреля оцепеневшим существом, называющим себя Астрахань. «В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ, - сказало существо Астрахань. - В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины».

Выражение «не исключаем» Астрахань ввернуло, разумеется, для красного словца, так как все было, конечно же, очевидно, причем давно. Засилье в Украине американских лабораторий по выведению смертельных вирусов, как правило, с обязательным геморрагическим эффектом, давно волновало российских государственных деятелей телевизионных искусств. Но такой всеобъемлющей доказательной базы, как у всенародной милиции ДНР, у них до сих пор не было. Примечательно, что продажные украинские СМИ, с неохотой цитируя сводку на 15.30 по состоянию на 25 апреля , целенаправленно опустили присутствовавшее там ключевое доказательство выведения коронавируса украинскими Докторами Смерть под руководством, разумеется, Супрун: «Данную информацию подтвердили в посольстве США на Украине».

Данную информацию также подтвердил народный артист ДНР Лев Лещенко - один из самых информированных «нулевых пациентов» с COVID-19

Заполняя возникший таким образом информационный вакуум вокруг неудобной правды, приводим полный список неопровержимых доказательств коронавирусного злодеяния украинских головорезов с пробирками.

1. Данную информацию, как уже говорилось выше, подтвердили в посольстве США в Украине, но не только. Ее также подтвердили в посольстве России в одной серьезной стране, а также в посольстве ЛНР в ДНР и посольстве ДНР в ЛНР. Эту же информацию подтвердил источник в приемном пункте цветного металла на бульваре Кобзона, а также сам Кобзон Иосиф Давыдович.

2. Данную информацию также подтвердил народный артист ДНР Лев Лещенко - один из самых информированных «нулевых пациентов» с COVID-19. Как сообщил источник, в прошлом месяце, направляясь из Америки в реанимацию, Лев совершил аварийную посадку в городе Харьков, где неизвестный человек с американским акцентом пригласил его выступить на корпоративе по случаю Дня благодарения в одной странной лаборатории, куда артиста привезли с завязанными глазами люди в форме ЦРУ. После того, как Лев с оглушительным успехом отработал концертную программу, к нему подошел подозрительный негр в скафандре и попросил певца выпить из колбы якобы водки за здоровье некоего Дональда. Лев уверенно отказался. Тогда негр предложил ему выпить за победу. Не пить за победу было нельзя. «За нашу победу!» - подчеркнул Лев, выпил и улетел. Через несколько дней у него был диагностирован коронавирус.

3. Россия освободила мир от коричневой чумы.

4. В Главном Военном Храме Министерства так называемой обороны РФ рядом с великолепными мозаиками с изображением Путина, Шойгу, Сталина и Крыма проступила фреска «Украинские ученые изобретают коронавирус», на которой изображены эти твари во главе с, разумеется, Супрун. В руках Супрун огромная колба, в которой клубится губительное поветрие. Гнусного вида Порошенко макает в колбу шоколадку. Турчинов машет колбой в сторону молодых республик Донбасса. На лице Турчинова змеится его знаменитая улыбка, вошедшая в историю мировых преступлений.

Данная информация подтверждается дневниками Моторолы

5. Данная информация подтверждается посмертными мемуарами Отца Донбасса Александра Захарченко. Как сообщили источники, Александр долгое время трудился над изобретением самогонного аппарата, который бы вырабатывал антисептик в режиме реального времени из обычной крысы. К сожалению, в какой-то момент работа зашла в тупик, и тогда к нему неожиданно обратился украинский ученый-антисептолог, некто Панголини. Захарченко тайно вывез его в ДНР, и Панголини передал Отцу Донбасса колбу без опознавательных знаков с образцами якобы антисептика. Захарченко сунул в нее палец и осторожно пососал его на пробу. Наутро он проснулся с сухим кашлем, субфебрильной температурой и утратой обоняния. К обеду его убили. Следы Панголини теряются в секретной лаборатории.

6. Россия освободила мир от коричневой чумы.

7. Данная информация подтверждается дневниками Моторолы. К сожалению, бесценные разведданные о 155 лабораториях ЦРУ по разработке коронавируса в Украине существовали у него в единственном экземпляре, и когда он взял их с собой в лифт, они случайно сгорели.

8. Данная информация подтверждается тем, что всех ветеранов великой отечественной войны, пересекающих линию разграничения, на захваченной украинцами территории заводят в специальную часовню, где их бьет вербой какой-то Павел, обильно целуя в уста. Примечательно, что Павел делает это под принуждением и под пытками людей в американских противогазах, которые говорят о себе, что они приехали из секретной лаборатории. С каждым днем ветеранов все меньше. Все украинские каратели в зоне карательной операции заражены коронавирусом, особенно командиры, смертность достигает 102%.

9. Данная информация подтверждается тем, что упоминавшееся выше существо Астрахань - молодой рептилоид, пойманный и обученный знаменитым боевым уфологом ДНР Эдуардо Басуриным.

10. Россия освободила мир от коричневой чумы. Парада не будет.

Всех желающих помочь украинской армии в дальнейшей разработке новых способов снижения поголовья российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ