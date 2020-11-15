Психолог дала практические советы, как минимизировать стресс во время пандемии коронавируса.

Мы тратим много энергии на поиск виновных и избегаем собственной ответственности за борьбу с коронавирусом. Одеть маску, помыть руки или поддержать близких не так трудно, как проскочить через границу или обойти карантинные правила.

Чтобы качественно жить дальше и психически противиться пандемии, для начала надо принять реальность, - уверена психолог Тина Берадзе, передает ВВС. Врач дала практические советы, как не сойти с ума во время пандемии коронаируса.

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По ее словам, во время рабочего дня стоит делать небольшие перерывы и выделять время на то, чтобы "отключиться" от дел. Надо, по возможности, высыпаться и есть здоровую пищу.

"Физическая активность может творить настоящие чудеса с вашим психическим здоровьем - особенно в условиях стресса. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут высокой физической активности в неделю - это всего лишь 15 минут в день", - говорит врач.

На работе очень полезны короткие активные перерывы в течение дня. Рекомендуется вставать каждые 30 минут, чтобы сократить время сидячей работы.

По словам психолога, в свободное время стоит занять себя стимулирующими познавательными задачами: чтением, настольными играми. Медитация и дыхательные упражнения также помогают лучше справиться со стрессом.

"Стоит сделать осознанные усилия, чтобы отключиться и сформировать здоровые новостные привычки: отключить оповещения из новостных приложений, читать информацию только из надежных источников и установить для проверки новостей определенное время - например, один раз утром и вечером", - советует психолог.

Смотреть новости лучше с кем-то, чтобы была возможность сразу обсудить любые волнения, которые могут возникнуть.

По словам специалиста, положительно на психическое здоровье влияет и пребывание на природе. "Всего 20 минут в парке или лесу могут значительно снизить уровень волнения и напряжения. Время, проведенное на природе, также способствует снижению кровяного давления, напряжения в мышцах и уровня гормонов стресса", - говорит Берадзе.

По ее словам, замедляя дыхание и регулируя потребление кислорода, можно снизить уровень стресса. Специалисты рекомендуют 3-5 минут контролируемого дыхания ежедневно.

"Без социального взаимодействия, которое обеспечивает посещение офиса, работа из дома может быть одинокой и изолированной. Чтобы хорошо себя чувствовать, важно выделять время для общения с другими. Это снижает стресс и тревогу, поддерживает ощущение покоя", - рассказала психолог.

"Пандемия закончится, мы изобретем лекарство или вакцину или коллективно ее переживем, но ее психологические и социальные последствия будут ощущаться еще долго. Поэтому вместе с физическим выживанием стоит позаботиться и о своем психическом здоровье", - резюмировала врач.

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Автор: УНИАН