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"Число растет": Трамп сделал новый прогноз по количеству смертей от COVID-19 в США

15:17, 04 мая 2020
Зарубежные новости
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеЧисло инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек«Ранее я говорил о 65 тысячах, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 тысяч. Число растет и растет быстро», – заявил Трамп.

Он отметил, что карантин помог сократить число жертв коронавируса в США.

«Мы находимся посредине. Не в хвосте и не в носу самолета», — сообщил глава Белого дома.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине реализуется оптимистический прогноз развития эпидемии.

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