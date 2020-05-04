"Число растет": Трамп сделал новый прогноз по количеству смертей от COVID-19 в США
15:17, 04 мая 2020Зарубежные новости
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По мнению лидера Америки, карантин помог сократить число жертв, но их будет больше, чем он прогнозировал ранее.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших от COVID-19 в стране.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеЧисло инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек«Ранее я говорил о 65 тысячах, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 тысяч. Число растет и растет быстро», – заявил Трамп.
Он отметил, что карантин помог сократить число жертв коронавируса в США.
«Мы находимся посредине. Не в хвосте и не в носу самолета», — сообщил глава Белого дома.
Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине реализуется оптимистический прогноз развития эпидемии.
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