"Число растет": Трамп сделал новый прогноз по количеству смертей от COVID-19 в США

По мнению лидера Америки, карантин помог сократить число жертв, но их будет больше, чем он прогнозировал ранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших от COVID-19 в стране.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеЧисло инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек«Ранее я говорил о 65 тысячах, но сейчас думаю, что будет от 80 до 90 тысяч. Число растет и растет быстро», – заявил Трамп.

Он отметил, что карантин помог сократить число жертв коронавируса в США.

«Мы находимся посредине. Не в хвосте и не в носу самолета», — сообщил глава Белого дома.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине реализуется оптимистический прогноз развития эпидемии.