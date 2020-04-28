"Мы вернемся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два": Гейтс дал прогноз по COVID-19

По мнению миллиардера, применяемые методы тестирования и отслеживания позволяют многим странам быстро находить очаги заболевания и брать их под контроль.

Человечество вернется к привычной жизни только в том случае, если появится вакцина от коронавируса. А это может произойти не ранее, чем через один или два года.

Читайте такжеБолее трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусомТакое мнение высказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс, пишет Le Figaro.

«Мы вернемся к нормальной жизни не раньше, чем через год или два. Мы сможем выйти из этого этапа, лишь выстроив систему, которая позволит исключить риск возобновления эпидемии», - сказал Гейтс.

По его мнению, применяемые методы тестирования и отслеживания позволяют многим странам быстро находить очаги заболевания и брать их под контроль, вернуться к привычной жизни по окончании пандемии будет непросто. В людях останется страх заразиться даже после снятия ограничений: «Даже власти не смогут вернуть людей на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход».

При этом он надеется, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой ВОЗ, которая направлена на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни.

Ранее УНИАН сообщал, как Билл Гейтс назвал реальный срок выхода вакцины от коронавируса.