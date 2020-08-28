Более 830 тыс. больных стали жертвами болезни.

По данным на утро 28 августа количество больных коронавирусом в мире составляет 24 млн 373 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (3,3 млн). В России количество больных приближается к миллиону и уже составляет почти 973 тыс. человек.

В мире зафиксировано 830 518 смертей от коронавируса. Наибольшее количество жертв в США, Бразилии, Мексике и Индии

Выздоровели 15,9 млн человек.

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Автор: Екатерина Лиманская