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В Нидерландах заявили о втором случае заражения коронавирусом от животного

19:11, 25 мая 2020
Зарубежные новости
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Норки заразили коронавирусом два человека / weheartit.com

Читайте такжеВот коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человекОб этом сообщает Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Каролу Шутен.

По ее словам, риск подхватить коронавирус от животного является «минимальным», если только речь не идет о ферме, где животных держат.

Ранее УНИАН сообщал, что впервые о передаче вируса от животного человеку в Нидерландах сообщили 26 апреля. Тогда отмечалось, что COVID-19 обнаружили у одного из работников фермы, где разводят норок для меха – его он якобы подхватил от животного.

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