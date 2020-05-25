В Нидерландах заявили о втором случае заражения коронавирусом от животного

О первом случае в стране сообщили 26 апреля.

В Нидерландах выявили второй случай заражения человека коронавирусом от норки с COVID-19.

Читайте такжеВот коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человекОб этом сообщает Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Каролу Шутен.

По ее словам, риск подхватить коронавирус от животного является «минимальным», если только речь не идет о ферме, где животных держат.

Ранее УНИАН сообщал, что впервые о передаче вируса от животного человеку в Нидерландах сообщили 26 апреля. Тогда отмечалось, что COVID-19 обнаружили у одного из работников фермы, где разводят норок для меха – его он якобы подхватил от животного.

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