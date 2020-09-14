ВОЗ зафиксировали рекордное количество новых заражений COVID-19 | REUTERS

По состоянию на 13 сентября во всем мире количество инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось на 307 тыс. 930 человек, сообщают на сайте ВОЗ.

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В тройке лидеров остаются Индия - 94,3 тыс. новых случаев заражения, США - 45,5 тыс. случаев и Бразилия - 43,7 тыс.

Таким образом, глобальное число пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, достигло 28 млн 637 тыс. 952 человек. При этом 917 тыс. 417 людей умерли от опасного недуга.

Прошлый антирекорд по приросту новых больных зарегистрировали 6 сентября. Тогда заражение диагностировали у 304,6 тыс. человек.

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Автор: Наталия Печиборщ