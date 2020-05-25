ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19 вместо второй волны

Майк Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое - кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости.

Такое мнение высказал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», - приводит агентство его слова.

Райан пояснил, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое - кончается первая вспышка, за ней приходит вторая.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент… Мы можем получить второй пик в этой волне», - предупредил он.

Райан подчеркнул, что на данный момент рано делать выводы о том, что наблюдаемое продолжится и далее.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 25 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563.



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