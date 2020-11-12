Около 70% населения планеты нужно вакцинировать от COVID-19, чтобы покончить с распространением опасного недуга.
Об этом сообщили главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен, говорится на странице организации в Twitter.
Читайте такжеВ Греции премьер обвинил молодежь в распространении коронавируса
В ВОЗ считают это идеальным процентом, хотя целью следующего года является вакцинация не менее 20%.
Специалисты считают, что пока ни одна компания не может немедленно "изготовить дозы для всех", поэтому важно, чтобы все лаборатории продолжали исследование, даже если одна из них уже заявит об успехе.
При этом в ВОЗ отметили, что 90% эффективность немецко-американского проекта вакцины "Pfizer-BioNTech" все еще является "предварительными результатами". Специалистам нужны дополнительные данные, чтобы лицензировать разработку и запустить ее на рынок.
ВОЗ настаивает, что первыми должны вакцинироваться медики и люди из "групп риска", в частности пожилые люди и пациенты с патологиями.
Также организация предупредила страны "не делать запасы" вакцин, чтобы не спровоцировать дефицит.
Live Q&A on #COVID19 vaccines with @doctorsoumya and @Kate_L_OBrien. #AskWHOhttps://t.co/OinckccsRd— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 11, 2020
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаление легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram