Организация предупредила страны «не делать запасы» вакцин, чтобы не спровоцировать дефицит.

Около 70% населения планеты нужно вакцинировать от COVID-19, чтобы покончить с распространением опасного недуга.

Об этом сообщили главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен, говорится на странице организации в Twitter.

Читайте такжеВ Греции премьер обвинил молодежь в распространении коронавируса

В ВОЗ считают это идеальным процентом, хотя целью следующего года является вакцинация не менее 20%.

Специалисты считают, что пока ни одна компания не может немедленно "изготовить дозы для всех", поэтому важно, чтобы все лаборатории продолжали исследование, даже если одна из них уже заявит об успехе.

При этом в ВОЗ отметили, что 90% эффективность немецко-американского проекта вакцины "Pfizer-BioNTech" все еще является "предварительными результатами". Специалистам нужны дополнительные данные, чтобы лицензировать разработку и запустить ее на рынок.

ВОЗ настаивает, что первыми должны вакцинироваться медики и люди из "групп риска", в частности пожилые люди и пациенты с патологиями.

Также организация предупредила страны "не делать запасы" вакцин, чтобы не спровоцировать дефицит.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская