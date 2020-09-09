Робот с камерой сканирует лицо, и если видит, что оно открыто, то напоминает о маске, а потом вежливо благодарит, что к совету прислушались.

Французские роботы будут следить за тем, правильно ли люди носят маски.

Читайте такжеЛидеры ФРГ, Франции, Италии и Норвегии поддержат сбор средств на вакцину от коронавирусаПервые экспериментальные модели запустят в Париже и Лионе. Как говорится в сюжете ТСН, таких роботов, высотой 120 см уже скоро можно будет увидеть в супермаркетах, торговых центрах и других местах большого скопления людей.

Каждый робот оборудован камерой, сканирует лицо, и если видит, что оно открыто, то напоминает о необходимости надеть маску, а потом вежливо благодарит, что к совету прислушались.

Стоимость такого работа в зависимости от модификации варьируется от 17 до 20 тыс. евро.

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Автор: УНИАН