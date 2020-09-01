После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет.

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, может оказаться эффективной, если люди будут вести себя ответственно.

Читайте такжеВ Швеции назвали ошибкой отказ от жесткого карантинаОб этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро. Он отметил, что ограничения наносят удар по населению и бизнесу, и странам нужно помогать избегать карантина.

«Главным аспектом их подхода было то, что правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», - сказал Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic, передает kommersant.

Коронавирус в Швеции:

После начала пандемии власти Швеции решили не вводить жестких карантинных мер. Они ожидали, что у населения выработается коллективный иммунитет и заболеваемость постепенно сойдет на нет. Однако уровень смерти в стране повысился. В первые шесть месяцев в Швеции умерли 51 405 человек. По данным Государственного управления статистики (SCB), это самое высокое число смертей за аналогичный период с 1869 года.

Однако, 23 августа стало известно, что план по выработке коллективного иммунитета у шведов так и не был достигнут.

25 августа Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что осенью в стране не будет второй волны коронавируса. Вместо этого следует ожидать локальные вспышки COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 5,8 тыс. Данные по числу выздоровевших не приводятся.

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Автор: УНИАН