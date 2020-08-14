В Венесуэле от COVID-19 умер близкий соратник Мадуро

Дарио Вивас - первый высокопоставленный правительственный чиновник Венесуэлы, умерший от опасного вируса.

В Венесуэле от коронавируса умер губернатор столичного округа Каракаса 70-летний Дарио Вивас. Он был близким соратником президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венесуэльских чиновников.

Вивас также был членом Национального учредительного собрания и вице-президентом социалистической партии по мероприятиям и мобилизации.

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Впервые о его заболевании стало известно 19 июля, когда тесты показали положительный результат на COVID-19. С тех пор губернатор находился на самоизоляции.

Вивас - первый высокопоставленный правительственный чиновник Венесуэлы, умерший от коронавируса, несмотря на то, что у нескольких министров тоже успели заразиться.

Министр нефти Тарек Эль-Айссами в среду выздоровел, через месяц после заражения. А вице-президент социалистической партии Диосдадо Кабельо проходит на лечении.

Несмотря на то, что показатели заражений в стране одни из самых низких в Южной Америке, врачи и оппозиция опасаются, что реальные цифры могут быть намного выше из-за проблем с тестированием.

В Украине за сутки выявлено 1 592 новых больных COVID-19 – это новый суточный антирекорд. Всего в Украине официально подтверждено 86 140 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли уже 1 992 пациента. В то же время 45 686 человек выздоровели.

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